Столтенберг скликав засідання Ради Україна-НАТО щодо російських атак

Засідання Ради Україна-НАТО має відбутися наступного тижня.

Джерело фото: Defense Express

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про скликання засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться через тиждень після нещодавніх масованих обстрілів росії. Про це повідомив речник НАТО Ділан Вайт у своєму Twitter.

Зустріч Ради Україна-НАТО запланована на середу, 10 січня, і відбудеться на дипломатичному рівні послів країн-членів Альянсу. Вона була скликана на прохання України внаслідок нещодавніх ракетних та безпілотних атак, які були проведені з боку росії.

«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скличе засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак», - підкреслив речник.

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