Суд не може вимагати від позивача проходження дозвільної процедури на перепланування об’єкта нерухомості до ухвалення рішення про поділ спірного нерухомого майна, - Об’єднана палата КЦС

Ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між співвласниками не потребує попереднього подання суду документів на будівельні роботи, навіть якщо поділ вимагатиме перепланування, - позиція Верховного Суду.

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Під час розгляду справ про поділ нерухомого майна в натурі не вимагається надання суду попередніх дозволів на виконання будівельних робіт, навіть у випадку, коли такий поділ вимагатиме переобладнання та перепланування з проведенням робіт, які передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування. Про це зазначив Верховний Суд у постанові від 6 листопада 2023 року по справі №707/2516/18.

Обставини справи

6 листопада 2023 року Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу у справі за позовом гр. А до гр. Б про виділення в натурі частини домоволодіння.

Під час розгляду справи в суді першої інстанції було проведено судову будівельно-технічну експертизу, за результатами якої визначено три варіанти розподілу спірного домоволодіння, які передбачають перепланування та переобладнання у вигляді реконструкції систем електропостачання, водопостачання, водовідведення, демонтажу дверних блоків, перегородок, влаштування дверних прорізів та мурування стін.

Позивач А звернувся до виконавчого комітету сільської ради із заявою про надання дозволу на переобладнання та перепланування будинку, однак отримав відмову через відсутність у виконавчого комітету таких повноважень.

Суд першої інстанції, рішення якого апеляційний суд залишив без змін, задовольнив позов про виділення в натурі частини домоволодіння. Суди врахували висновки судової будівельно-технічної експертизи і вказали на варіант розподілу, який відповідає найкращим інтересам сторін. При цьому суд зазначив, що оскільки спір вирішений у судовому порядку з урахуванням висновку експерта про технічну можливість перепланування і переобладнання спірного будинку, то відмова органу місцевого самоврядування в наданні згоди на такі роботи не має істотного значення для правильного вирішення спору.

Позиція ОП КЦС ВС

Об’єднана палата Касаційного цивільного суду погодилася з такими висновками і вказала, що за змістом статті 152 ЖК України, якщо роботи з переобладнання та перепланування передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування, то необхідно отримати відповідні документи на їх виконання до початку таких робіт.

Водночас у спорах про поділ нерухомого майна в натурі суд має встановити можливість поділу об’єкта нерухомості відповідно до вимог, передбачених будівельними нормами та правилами, відповідно до яких кожній зі сторін може бути виділено відокремлену частину будинку із самостійним виходом (квартиру), або в разі, коли є технічна можливість переобладнання будинку в ізольовані квартири. З цією метою призначається судова будівельно-технічна експертиза, за результатами проведення якої суд розглядає найбільш оптимальний варіант поділу нерухомого об’єкта в натурі.

Отримання дозволів на перепланування об’єкта нерухомості здійснюється власниками, якщо техніко-юридичними нормами встановлена вимога щодо отримання дозвільних документів, у разі втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування чи в інших випадках, передбачених будівельними нормами та правилами.

Наявність чи відсутність станом на час ухвалення судом відповідного рішення таких дозволів чи погоджень, необхідних для фактичного виконання робіт із поділу спірного майна, не має значення для суду, який ухвалює рішення про поділ, незалежно від того, чи є у сторін у справі проектна документація з поділу, чи затверджена вона, чи отримали вони документи на право виконання відповідних будівельних робіт, а також незалежно від того, чи вимагається за законом у конкретному випадку розробка такої проектної документації та отримання дозвільної документації.

Положення статті 152 ЖК України не стосуються вирішення питань технічної можливості поділу спірної нерухомості та визначення необхідності його здійснення.

Тобто ця стаття не застосовується під час вирішення спору співвласників про поділ спільного майна або про виділ з нього частки.

Таким чином, суд не має підстав вимагати від позивача проходження дозвільної процедури за правилами статті 152 ЖК України до ухвалення судового рішення про поділ спірного нерухомого майна.

Отже, ухвалення рішення суду про поділ нерухомого майна в натурі між його співвласниками не потребує попереднього (до ухвалення такого рішення) подання до суду сторонами документів, що дають право на виконання відповідних будівельних робіт, навіть у тому випадку, коли такий поділ вимагатиме переобладнання та перепланування спірної нерухомості з проведенням робіт, які передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування.

Автор: Наталя Мамченко

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