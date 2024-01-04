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Столтенберг созвал заседание Совета Украина-НАТО относительно российских атак

12:17, 4 января 2024
Заседание Совета Украина-НАТО должно состояться на следующей неделе.
Столтенберг созвал заседание Совета Украина-НАТО относительно российских атак
Источник фото: Defense Express
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится через неделю после недавних массированных обстрелов России. Об этом сообщил представитель НАТО Дилан Уайт в своем Twitter.

Встреча Совета Украина-НАТО запланирована на среду, 10 января, и состоится на дипломатическом уровне послов стран-членов Альянса. Она была созвана по просьбе Украины в результате недавних ракетных и беспилотных атак, которые были проведены со стороны России.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созовет заседание Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, на уровне послов по просьбе Украины после недавних российских ракетных и беспилотных атак", - подчеркнул спикер.

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