СБУ показала ексклюзивне відео звільнення з полону українських захисників

230 українських воїнів і цивільних повернули додому.

3 січня з російського полону вдалося повернути 230 українських воїнів і цивільних. СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими.

Зауважується, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як ми писали, 3 січня, відбувся обмін полоненими вперше за достатньо довгий час. Більше 200 українців повернулися додому.

Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС.

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