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Верховний Суд висловився стосовно порядку реєстрації повідомлення про початок виконання будівельних робіт, поданого в електронній формі

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  1. В Україні

СБУ показала ексклюзивне відео звільнення з полону українських захисників

09:59, 4 січня 2024
230 українських воїнів і цивільних повернули додому.
СБУ показала ексклюзивне відео звільнення з полону українських захисників
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3 січня з російського полону вдалося повернути 230 українських воїнів і цивільних. СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полоненими.

Зауважується, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Як ми писали, 3 січня, відбувся обмін полоненими вперше за достатньо довгий час. Більше 200 українців повернулися додому. 

Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС.

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