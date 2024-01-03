Новий обмін полоненими: Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС, відео

За словами глави ГУР, обмін готувався досить довго - участь в організації процесу брали ОАЕ.

Фото: Володимир Зеленський

Як ми писали, 3 січня, відбувся обмін полоненими вперше за достатньо довгий час. Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що серед звільнених є захисники Чорнобильської АЕС.

За словами Буданова, обмін готувався досить довго - участь в організації процесу брали ОАЕ.

Серед звільнених є зокрема бойовий медик, захисники Азовсталі, острова Зміїний, захисники ЧАЕС, які потрапили в полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Додому сьогодні повернулися 230 людей.

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