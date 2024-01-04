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Зеленський: Була пауза в обмінах, але жодної паузи – в переговорах щодо обмінів

07:00, 4 січня 2024
Президент зазначив, що деякі з тих, кого звільнили з полону, вважалися зниклими безвісти.
Зеленський: Була пауза в обмінах, але жодної паузи – в переговорах щодо обмінів
Фото: Володимир Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні сказав, що радий тому, що вдалося розблокувати обмін та привітав із звільненням із російського полону понад 200 українців. 

"Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і - дуже важливо - цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів", - наголосив голова держави.

За його словами, Україна використовує кожну можливість для обміну. 

"Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість - солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі", - зазначив президент.

Він додав, що про частину зі звільнених нині навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні - вважалося, що вони зниклі безвісти.

"Дякую всій команді, яка працювала й працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", - резюмував Зеленський.

Як ми писали, 3 січня, відбувся обмін полоненими вперше за достатньо довгий час. Більше 200 українців повернулися додому. 

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