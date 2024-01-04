У Києві завершили рятувальні роботи після атаки 29 грудня

30 людей загинуло внаслідок ракетного обстрілу.

Фото: ДСНС

У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки 29 грудня. Про це повідомляє ДСНС.

"Завершено аварійно-рятувальні роботи у Шевченківському районі столиці, що тривали з 29 грудня після масованої ворожої атаки. За час робіт переміщено та вивезено 4 тис. 70 м куб. зруйнованих будівельних конструкцій. У Києві загинуло 30 людей, з них 1 людина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що у цілому внаслідок атаки 29 грудня по Україні було:

уражено 18 населених пунктів у 10 областях;

постраждало 170 людей;

загинуло 53 людини;

врятовано 22 людини

На місцях працювало 700 рятувальників та 145 одиниць техніки.

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