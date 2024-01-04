В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря

30 человек погибли в результате ракетных обстрелов.

Фото: ГСЧС

В Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной атаки рф 29 декабря. Об этом сообщает ГСЧС.

"Завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, продолжавшиеся с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций. В Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек умер в больницы", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в целом в результате атаки 29 декабря по Украине было:

поражены 18 населенных пунктов в 10 областях;

пострадало 170 человек;

погибли 53 человека;

спасены 22 человека

На местах работало 700 спасателей и 145 единиц техники.

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