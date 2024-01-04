Верховный Суд разъяснил, с какого момента считается срок обжалования определения следственного судьи

Независимо от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции для лица, содержащегося под стражей, срок обжалования определения следственного судьи исчисляется с момента вручения ему копии судебного решения.

Для лица, содержащегося под стражей, срок на обжалование определения следственного судьи исчисляется с момента вручения ему копии судебного решения независимо от его участия в судебном заседании в режиме видеоконференции. Об этом отметила коллегия судей Первой судебной палаты КУС в постановлении от 23 ноября 2023 года по делу №161/468/23.

Обставини справи

Слідчий суддя ухвалою від 21 лютого 2023 відмовив у задоволенні скарги особи на бездіяльність уповноважених осіб прокуратури, яка полягала у невнесенні до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення. Цю ухвалу постановлено у режимі відеоконференції за участю скаржника, який утримувався у слідчому ізоляторі. Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, скаржник 12.03.2023 подав апеляційну скаргу.

Апеляційний суд повернув скаржнику його апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, оскільки її подано після закінчення передбаченого законом строку на апеляційне оскарження судового рішення, при цьому скаржник не вказав, коли саме він отримав копію оскаржуваного рішення, і не заявив клопотання про поновлення цього строку відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі скаржник заперечив пропуск строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Касаційний кримінальний суд перевірив, що мотивами рішення суду апеляційної інстанції, було те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді постановлено 21.02.2023 в присутності скаржника та його представника – адвоката, останній день для подачі апеляційної скарги цими особами з урахуванням положень п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК припадав на 27.02.2023, але до суду її було подано 13.03.2023, тобто після спливу передбаченого законом п’ятиденного строку на апеляційне оскарження.

Апеляційний суд зазначив, що особа, яка подала апеляційну скаргу, не вказала, коли саме вона отримала копію оскаржуваного судового рішення, і не заявила клопотання про поновлення цього строку.

ККС указав, що за даними матеріалів провадження, особа утримується під вартою у слідчому ізоляторі. Тому твердження особи в касаційній скарзі про те, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має рахуватися з дня отримання ним копії зазначеної ухвали, а не, як вирішив апеляційний суд, з дня оголошення цієї ухвали, є обґрунтованим.

За даними повідомлення з долученою до нього розпискою особи, яке надійшло на запит ВС з слідчого ізолятору, копія ухвали слідчого судді отримана особою 09.03.2023, що підтверджує доводи заявника в касаційній скарзі про те, що він подав апеляційну скаргу у визначений законом строк, щойно отримавши копію ухвали слідчого судді. Зазначене свідчить про те, що апеляційний суд не з’ясував належним чином, коли особа отримала копію оскаржуваного рішення і чи дійсно вона не дотрималася установленого строку на апеляційне оскарження.

Автор: Наталья Мамченко

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