Верховний Суд роз’яснив, з якого моменту рахується строк на оскарження ухвали слідчого судді

Незалежно від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення.

Для особи, яка тримається під вартою, строк на оскарження ухвали слідчого судді рахується з моменту вручення їй копії судового рішення незалежно від її участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Про це зазначила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС у постанові від 23 листопада 2023 року по справі №161/468/23.

Обставини справи

Слідчий суддя ухвалою від 21 лютого 2023 відмовив у задоволенні скарги особи на бездіяльність уповноважених осіб прокуратури, яка полягала у невнесенні до ЄРДР відомостей про кримінальні правопорушення. Цю ухвалу постановлено у режимі відеоконференції за участю скаржника, який утримувався у слідчому ізоляторі. Не погоджуючись із ухвалою слідчого судді, скаржник 12.03.2023 подав апеляційну скаргу.

Апеляційний суд повернув скаржнику його апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, оскільки її подано після закінчення передбаченого законом строку на апеляційне оскарження судового рішення, при цьому скаржник не вказав, коли саме він отримав копію оскаржуваного рішення, і не заявив клопотання про поновлення цього строку відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК.

У касаційній скарзі скаржник заперечив пропуск строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Позиція Верховного Суду

ККС ВС скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції. Касаційний кримінальний суд перевірив, що мотивами рішення суду апеляційної інстанції, було те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді постановлено 21.02.2023 в присутності скаржника та його представника – адвоката, останній день для подачі апеляційної скарги цими особами з урахуванням положень п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК припадав на 27.02.2023, але до суду її було подано 13.03.2023, тобто після спливу передбаченого законом п’ятиденного строку на апеляційне оскарження.

Апеляційний суд зазначив, що особа, яка подала апеляційну скаргу, не вказала, коли саме вона отримала копію оскаржуваного судового рішення, і не заявила клопотання про поновлення цього строку.

ККС указав, що за даними матеріалів провадження, особа утримується під вартою у слідчому ізоляторі. Тому твердження особи в касаційній скарзі про те, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має рахуватися з дня отримання ним копії зазначеної ухвали, а не, як вирішив апеляційний суд, з дня оголошення цієї ухвали, є обґрунтованим.

За даними повідомлення з долученою до нього розпискою особи, яке надійшло на запит ВС з слідчого ізолятору, копія ухвали слідчого судді отримана особою 09.03.2023, що підтверджує доводи заявника в касаційній скарзі про те, що він подав апеляційну скаргу у визначений законом строк, щойно отримавши копію ухвали слідчого судді. Зазначене свідчить про те, що апеляційний суд не з’ясував належним чином, коли особа отримала копію оскаржуваного рішення і чи дійсно вона не дотрималася установленого строку на апеляційне оскарження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.