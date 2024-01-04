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Зеленский: Была пауза в обменах, но ни одной паузы – в переговорах по обменам

07:00, 4 января 2024
Президент отметил, что некоторые из тех, кого освободили из плена, считались пропавшими без вести.
Зеленский: Была пауза в обменах, но ни одной паузы – в переговорах по обменам
Фото: Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сказал, что рад тому, что удалось разблокировать обмен и поздравил с освобождением из российского плена более 200 украинцев.

"Сегодня вопреки всему, несмотря на все вызовы - хорошая новость за долгое уже время. Удалось освободить из российского плена более 200 наших людей. Воинов и - очень важно - гражданских. Помним обо всех украинцах, которые в российской неволе. Долгая была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам", - подчеркнул глава государства.

По его словам, Украина использует любую возможность для обмена.

"Домой вернули и воинов Вооруженных сил, и воинов Национальной гвардии. Пограничники, воины ВМС. Большинство - солдаты и сержанты. Но и офицеры. Действительно хороший день для Украины. Часть из этих наших воинов - защитники Мариуполя и Азовстали", - отметил президент.

Он добавил, что о части из освобожденных изначально даже не было сведений, что они в плену, - считалось, что они пропали без вести.

"Благодарю всю команду, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались! Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко. И, конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше россиян берем в плен, тем более результативными будут переговоры по обменам", - резюмировал Зеленский.

Как мы писали, 3 января, состоялся обмен пленными впервые за достаточно долгое время. Домой вернулись более 200 украинцев.

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