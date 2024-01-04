СБУ показала эксклюзивное видео освобождения из плена украинских защитников

230 украинских воинов и гражданских вернули домой.

3 января из российского плена удалось вернуть 230 украинских воинов и гражданских. СБУ опубликовала эксклюзивное видео обмена пленными.

Отмечается, что это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Как мы писали, 3 января, состоялся обмен пленными впервые за достаточно долгое время. Домой вернулись более 200 украинцев.

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