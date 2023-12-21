Відомо імʼя 11 фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024

Українцям назвали ім'я 11-го фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024. Як повідомили в «Суспільному Мовленні», ним стала співачка ANKA з піснею «Палала».
11 фіналіста обирали шляхом опитування в Дії. ANKA отримала найбільшу кількість голосів і приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування.
Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:
- alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»
- ANKA — «Палала»
- Drevo — «Endless chain»
- INGRET — «Keeper»
- MÉLOVIN — «DREAMER»
- NAHABA — «GLASSS»
- NAZVA — «Slavic English»
- SKYLERR — «Time is running out»
- YAGODY — «Tsunamia»
- YAKTAK — «Lalala»
- Ziferblat — «Place I Call Home»
Почути пісні 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування, українці зможуть у січні.
Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту
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