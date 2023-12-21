Відомо імʼя 11 фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого.

Джерело фото: corp.suspilne.media

Українцям назвали ім'я 11-го фіналіста Національного відбору на Євробачення-2024. Як повідомили в «Суспільному Мовленні», ним стала співачка ANKA з піснею «Палала».

11 фіналіста обирали шляхом опитування в Дії. ANKA отримала найбільшу кількість голосів і приєднається до 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування.

Повний список фіналістів Нацвідбору та назви їхніх пісень:

alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

ANKA — «Палала»

Drevo — «Endless chain»

INGRET — «Keeper»

MÉLOVIN — «DREAMER»

NAHABA — «GLASSS»

NAZVA — «Slavic English»

SKYLERR — «Time is running out»

YAGODY — «Tsunamia»

YAKTAK — «Lalala»

Ziferblat — «Place I Call Home»

Почути пісні 10 фіналістів, обраних за результатами прослуховування, українці зможуть у січні.

Фінал Національного відбору відбудеться 3 лютого 2024 року у форматі телевізійного концерту

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