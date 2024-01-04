Позиція Байдена щодо війни у Газі може вплинути на голосування під час майбутніх виборів

Чиновник освіти США пішов у відставку через політику Байдена щодо Ізраїлю та Гази.

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Високопосадовий чиновник з Департаменту освіти США вирішив піти у відставку через різницю в поглядах з президентом Джо Байденом у відношенні до конфлікту між Ізраїлем та терористичною організацією ХАМАС. Про це повідомляє Reuters.

Американець палестинського походження Тарік Хабаш у листі до міністра освіти Мігеля Кардоні висловив свою несхваленість становищем, яке влада займає стосовно подій на Близькому Сході. «Я не можу мовчати, оскільки ця адміністрація закриває очі на звірства, скоєні проти невинних палестинців, в тому, що провідні експерти з прав людини назвали кампанією геноциду ізраїльського уряду», - написав він.

Це стало причиною його відставки з посади спеціального помічника відділу планування, оцінки та розробки політики в Департаменті освіти. Хабаш, крім своїх обов'язків у відділі освіти, також спеціалізувався на питаннях студентських позик.

У той же день 17 співробітників кампанії Байдена, що залишились невідомими, опублікували лист на платформі Medium, закликаючи президента закликати до припинення вогню в районі Гази. «Співробітники президента Байдена бачили масові звільнення волонтерів, і люди, які десятиліттями голосували за синіх, відчувають невпевненість у тому, щоб зробити це вперше через цей конфлікт», - зазначили вони у листі.

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