У Черкасах чоловік передавав ворогу дані про розташування українських військових і систем ППО

Жителя Черкас судили за поширення інформації про розташування та рух Збройних Сил України, повідомляє обласна прокуратура.
Чоловік отримав 9 років позбавлення волі за передачу російським спецслужбам інформації про розташування українських військових та систем ППО.
З травня 2023 року він надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.
До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.
За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень. До вироку суду він перебував під вартою.
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