У Черкасах чоловік передавав ворогу дані про розташування українських військових і систем ППО

Чоловік за гроші передавав ворогу інформацію про ЗСУ, за що отримав 9 років за ґратами.

Фото: Черкаська обласна прокуратура

Жителя Черкас судили за поширення інформації про розташування та рух Збройних Сил України, повідомляє обласна прокуратура.



Чоловік отримав 9 років позбавлення волі за передачу російським спецслужбам інформації про розташування українських військових та систем ППО.

З травня 2023 року він надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень. До вироку суду він перебував під вартою.

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