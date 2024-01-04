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  1. В Україні

У Черкасах чоловік передавав ворогу дані про розташування українських військових і систем ППО

19:12, 4 січня 2024
Чоловік за гроші передавав ворогу інформацію про ЗСУ, за що отримав 9 років за ґратами.
У Черкасах чоловік передавав ворогу дані про розташування українських військових і систем ППО
Фото: Черкаська обласна прокуратура
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Жителя Черкас судили за поширення інформації про розташування та рух Збройних Сил України, повідомляє обласна прокуратура. 

Чоловік отримав 9 років позбавлення волі за передачу російським спецслужбам інформації про розташування українських військових та систем ППО.

З травня 2023 року він надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини.

До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі «Google Maps» з точними координатами.

За декілька місяців чоловік отримав від ворога за виконану «роботу» 27 600 гривень. До вироку суду він перебував під вартою.

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