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Районний суд Києва притягнув очільника КСУ Сергія Головатого до відповідальності за те, що той не відповів на запит НАЗК

12:28, 4 січня 2024
Раніше через те, що той не відповів на запит, НАЗК склало протокол про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого.
Районний суд Києва притягнув очільника КСУ Сергія Головатого до відповідальності за те, що той не відповів на запит НАЗК
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Голосіївський районний суд міста Києва 2 січня 2024 року визнав виконуючого обов’язки Голови Конституційного Суду України (КСУ) Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення та зобов’язав його сплатити штраф 1700 грн.

Як випливає з рішення суду і повідомлення НАЗК, Сергій Головатий не виконав припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 12 жовтня 2023 року, а саме – не надав від КСУ інформації та копій документів, що вимагались у запиті НАЗК від 14 вересня 2023 року.

Так, при проведенні моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності судді Сергія Головатого НАЗК направило запит до КСУ, у якому просило надати копії документів, що підтверджують скликання 25 липня 2023 року засідання КСУ з розгляду звернення особи від 22.06.2023 року та/або листа Офісу Президента України від 27.06.2023 року, а саме: порядку денного, стенограми засідання, протоколу засідання, постанови про розгляд звернення, прізвищ присутніх суддів, результатів голосування, відомостей про те, хто здійснював головування на засіданні, хто брав участь у обговоренні питання, ким був підготовлений проект постанови, що прийнятий за результатом розгляду звернення.

Керівник Секретаріату КСУ Віктор Бесчастний, розглянувши вказаний запит, відмовив у наданні частини документів, зокрема відомостей про те, хто здійснював головування на засіданні, хто брав участь у обговоренні питання, ким був підготовлений проект постанови, що прийнятий за результатом розгляду звернення, посилаючись на безпідставність зазначених вимог.

12.10.2023 року НАЗК внесло припис Сергію Головатому щодо усунення порушення вимог ст. 12 ч. 8 Закону шляхом надання КСУ інформації та копій документів, що вимагалися у запиті. Однак він цей припис не виконав.

Натомість, 27 жовтня 2023 року вказаний припис було розглянуто працівниками Секретаріату КСУ, якими НАЗК було повідомлено про те, що вказаний припис оскаржується у встановленому законом порядку, а також зазначено про те, що НАЗК не вноситься припис з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею КСУ, у зв`язку з чим підлягає відкликанню.

Адвокат Сергія Головатого звернувся до суду з клопотанням про закриття провадження у зв`язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 188-46 ч. 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вказав, що обставини, викладені в протоколі, стосуються документів та інформації щодо конкретного конституційного провадження, а саме: справи № 2-1/2023(125/23) за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Угоди між Україною та рф з питань перебування Чорноморського флоту рф на території України від 21 квітня 2010 року, а не встановленого порядку управління, як це визначено в ст. 9 ч. 1 КУпАП.

Зазначив, що дії НАЗК, а саме – направлення запиту, внесення припису, складання протоколу, є порушенням принципу незалежності у діяльності КСУ як інституції та гарантій незалежності суддів Конституційного Суду України, у зв`язку з чим суддя Сергій Головатий надіслав обґрунтовану відмову від підписання складеного відносно нього протоколу, у якій детально викладено обставини щодо незаконності проведення моніторингу та контролю, перевищення повноважень НАЗК під час їх здійснення, втручання в діяльність КСУ та його суддів, порушення гарантій незалежності суддів.

Як вказав адвокат, зазначені «моніторинг та контроль» були штучно розпочаті НАЗК щодо судді КСУ Сергія Головатого «без законних для того підстав і фактично стосувались його діяльності як судді-доповідача в конституційному провадженні по справі № 2-1/2023(125/23)».

Крім того, припис НАЗК не вноситься з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження.

Разом з тим, Голосіївський райсуд Києва все ж вирішив визнати Сергія Головатого винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 188-46 ч. 1 Кодексу про адміністративні правопорушення, та застосувати адміністративне стягнення – штраф 1700 грн.

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 10 днів.

У НАЗК повідомили, що після набрання судового рішення законної сили, відомості про суддю Сергія Головатого будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, що вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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