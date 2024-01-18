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Французские правоохранители угрожают сорвать работу аэропортов во время Олимпиады, если не получат премий

21:57, 18 января 2024
Французская полиция организовала демонстрации в Париже и других городах с требованием премий и достойных условий труда.
Французские правоохранители угрожают сорвать работу аэропортов во время Олимпиады, если не получат премий
Источник фото: Главком
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Французская полиция угрожала нарушить нормальную работу аэропортов во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, если их требования относительно премий и достойных условий труда не будут учтены. Правоохранители выражают свои требования во время демонстраций во французской столице и других городах, требуя от Министерства внутренних дел ответа на их запросы относительно "олимпийской премии" в размере 2000 евро и гарантий по "социальным мероприятиям", в частности, ухода за детьми летом. Об этом сообщает Reuters.

"Мы будем наводить страх, если требования не будут выполнены", - сказала административный секретарь профсоюза "Альянс полиции" Шафия Бутара, когда десятки полицейских провели демонстрацию и зажгли синие файеры перед зданием мэрии Парижа. "Будут и более жесткие действия. Мы будем блокировать аэропорты, чтобы офицеры проверяли паспорта не за три минуты, а за 25. Тогда вы увидите, что босс аэропорта Парижа возьмет телефон и позвонит правительству", - добавила она.

На прошлой неделе полицейские организовали парад на открытых автобусах по Парижу, чтобы призвать власти ускорить переговоры об условиях труда и оплаты во время Олимпиады, которая будет проходить с 26 июля по 11 августа. Олимпийские игры, которые состоятся в середине национальных праздников, окажут дополнительное давление на рабочую силу Парижа, особенно с учетом повышенных угроз безопасности и нехватки кадров в полиции, больницах и общественном транспорте.

Около 30 000 полицейских и солдат будут привлечены для обеспечения безопасности во время церемонии открытия 26 июля, когда ожидается примерно 500 000 зрителей, наблюдателей за тем, как спортсмены и делегации пересекают Сену. "Министерство должно понять, что мы - 13 профсоюзов", - сказал председатель профсоюза полицейских криминалистов Микаэль Винар.

"Мы служим государству. Мы хотим, чтобы Олимпиада была успешной, но наши власти не прислушиваются к нашим требованиям. Они должны были предусмотреть, что, например, будут закрыты детские сады", - добавил он.

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