В Николаевской области «волонтерку» осудили за кражу полмиллиона для ВСУ

Женщина организовала благотворительный сбор на закупку автомобилей для ВСУ, обещала помочь в приобретении транспортных средств по заниженным ценам, но в результате деньги присвоила себе.

Жительница города Первомайска в Николаевской области получила 4,5 года лишения свободы за то, что присвоила полмиллиона благотворительных взносов для ВСУ. Об этом сообщает областная прокуратура.

42-летняя женщина была волонтером нескольких благотворительных организаций. Злоупотребляя доверием граждан, организовавших благотворительные сборы на закупку автомобилей для ВСУ, обещала помочь в приобретении транспортных средств по заниженным ценам.

После зачисления денежных средств на личный счет злоумышленница обещанных обязательств не выполнила, а деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Таким образом, мошенница завладела более 500 тыс. грн благотворительных взносов.

Осужденная к вступлению приговора в законную силу находится под ночным домашним арестом.

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