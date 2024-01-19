На Миколаївщині «волонтерку» засудили за крадіжку пів мільйона для ЗСУ

Жінка організувала благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів за заниженими цінами, але в результаті гроші привласнила собі.

Фото: поліція

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Мешканка міста Первомайська на Миколаївщині отримала 4,5 року позбавлення волі за те, що присвоїла пів мільйона благодійних внесків для ЗСУ. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 42-річна жінка була волонтером кількох благодійних організацій. Зловживаючи довірою громадян, які організували благодійні збори на закупівлю автомобілів для ЗСУ, обіцяла допомогти у придбанні транспортних засобів за заниженими цінами.

Після зарахування грошових коштів на особистий рахунок зловмисниця обіцяних зобов’язань не виконала, а грошима розпорядилася на власний розсуд.

У такий спосіб шахрайка заволоділа понад 500 тис. грн благодійних внесків.

Засуджена до вступу вироку у законну силу перебуває під нічним домашнім арештом.

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