В Киеве переименовали станции городской электрички

Кроме того, железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка получил название.

Источник фото: facebook.com/Kyivpastrans

В столице переименовали 10 городских объектов железнодорожного транспорта. Такое решение поддержали депутаты на пленарном заседании Киевского городского совета.

В частности, переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ, а также присвоено название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.

Как отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, такое решение было принято для более точного соответствия названий топонимике столицы и облегчению навигации историческими районами города.

В частности, Киевсовет переименовал:

железнодорожную станцию «Киев-Днепровский» на железнодорожную станцию «Никольская Слободка»;

остановочную платформу «Рубежовский» на остановочную платформу «Берестейская»;

остановочную платформу «Зенит» на остановочную платформу «Куреневка»;

остановочную платформу «Левый Берег» на остановочную платформу «Березняки»;

остановочную платформу «Троещина-2» на остановочную платформу «Радужный»;

остановочную платформу «Троещина» на остановочную платформу «Воскресенка»;

остановочная платформа «Киевская-Русановка» на остановочную платформу «Русановка»;

остановочную платформу «Северная» станции «Киев-Пассажирский» на остановочную платформу «Вокзальная»;

остановочную платформу «Вышгородская» на остановочную платформу «Приорка».

Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название «Рыболовный железнодорожный мост».

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