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  1. В Україні

У Києві перейменували станції міської електрички

16:36, 18 січня 2024
Крім того, залізничний міст через річки Дніпро і Десенка отримав назву.
У Києві перейменували станції міської електрички
Джерело фото: facebook.com/Kyivpastrans
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У столиці перейменували 10 міських об’єктів залізничного транспорту. Як пише КМДА, таке рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради.

Зокрема, перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ, а також присвоєна назва залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

Як зазначив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, таке рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, Київрада перейменувала:

  • залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;
  • зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;
  • зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;
  • зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;
  • зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;
  • зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;
  • зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;
  • зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;
  • зупинкову платформу «Вишгородська» на зупинкову платформу «Пріорка».

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву «Рибальський залізничний міст».

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