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Шоколад як товар першої необхідності: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни виробника Barry Callebaut

18:22, 18 січня 2024
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду Barry Callebaut, який постачав товар, зокрема, для армії рф.
Шоколад як товар першої необхідності: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни виробника Barry Callebaut
Джерело фото: nazk
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Національне агентство з питань запобігання корупції включило компанію Barry Callebaut, провідного світового виробника високоякісного шоколаду та какао-продуктів, до списку міжнародних спонсорів війни через її участь у підтримці російської агресії. Швейцарська компанія продовжує утримувати три фабрики в росії та сплачувати податки до бюджету агресора. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, Barry Callebaut надавала агресору шоколад, видаючи його як товари першої необхідності. Крім того, компанія постачала свою продукцію російським кондитерським фабрикам, шоколад яких використовується в сухпайках армії росії.

Barry Callebaut виробляє товари під такими брендами, як Sicao, Chocovic, Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella і імпортує їх з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Швейцарська компанія працює в росії вже понад 15 років, утримуючи три фабрики та платячи податки на суму понад 33 млн доларів США у 2022 році. Також, вона сприяє російській економіці через дочірні компанії та імпорт товарів на суму понад 94 млн доларів США у 2023 році.

Невдовзі після початку війни росії проти України, компанія виправдовувала свою участь у постачанні шоколаду до росії, стверджуючи, що це є частиною щоденного раціону багатьох, але така твердження є маніпулятивним.

Керівництво Barry Callebaut не виражає осуд чи відмови від підтримки російської агресії, а виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що вони підтримують своїх клієнтів у будь-яких обставинах.

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