Шоколад як товар першої необхідності: НАЗК внесло до переліку спонсорів війни виробника Barry Callebaut

НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідного світового виробника шоколаду Barry Callebaut, який постачав товар, зокрема, для армії рф.

Джерело фото: nazk

Національне агентство з питань запобігання корупції включило компанію Barry Callebaut, провідного світового виробника високоякісного шоколаду та какао-продуктів, до списку міжнародних спонсорів війни через її участь у підтримці російської агресії. Швейцарська компанія продовжує утримувати три фабрики в росії та сплачувати податки до бюджету агресора. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну, Barry Callebaut надавала агресору шоколад, видаючи його як товари першої необхідності. Крім того, компанія постачала свою продукцію російським кондитерським фабрикам, шоколад яких використовується в сухпайках армії росії.

Barry Callebaut виробляє товари під такими брендами, як Sicao, Chocovic, Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella і імпортує їх з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії.

Швейцарська компанія працює в росії вже понад 15 років, утримуючи три фабрики та платячи податки на суму понад 33 млн доларів США у 2022 році. Також, вона сприяє російській економіці через дочірні компанії та імпорт товарів на суму понад 94 млн доларів США у 2023 році.

Невдовзі після початку війни росії проти України, компанія виправдовувала свою участь у постачанні шоколаду до росії, стверджуючи, що це є частиною щоденного раціону багатьох, але така твердження є маніпулятивним.

Керівництво Barry Callebaut не виражає осуд чи відмови від підтримки російської агресії, а виконавчий директор компанії Пітер Бун заявив, що вони підтримують своїх клієнтів у будь-яких обставинах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.