НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего мирового производителя шоколада Barry Callebaut, который поставлял товар, в частности, для армии рф.

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Национальное агентство по предупреждению коррупции включило компанию Barry Callebaut, ведущего мирового производителя высококачественного шоколада и какао-продуктов, в список международных спонсоров войны из-за ее участия в поддержке российской агрессии. Швейцарская компания продолжает содержать три фабрики в россии и платить налоги в бюджет агрессора. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину, Barry Callebaut предоставляла агрессору шоколад, выдавая его как товары первой необходимости. Кроме того, компания поставляла свою продукцию российским кондитерским фабрикам, шоколад которых используется в сухпайках армии россии.

Barry Callebaut производит товары под такими брендами, как Sicao, Chocovic, Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella и импортирует их из Бельгии, Швейцарии, Эстонии, Нидерландов, Германии, Италии, Индии, Испании. Каждое четвертое изделие из шоколада и какао в мире изготовлено из продукции этой компании.

Швейцарская компания работает в россии уже более 15 лет, удерживая три фабрики и платя налоги на сумму более 33 млн долларов США в 2022 году. Также, она способствует российской экономике через дочерние компании и импорт товаров на сумму более 94 млн долларов США в 2023 году.

Вскоре после начала войны россии против Украины, компания оправдывала свое участие в поставках шоколада в Россию, утверждая, что это является частью ежедневного рациона многих, но такое утверждение является манипулятивным.

Руководство Barry Callebaut не выражает осуждение или отказ от поддержки российской агрессии, а исполнительный директор компании Питер Бун заявил, что они поддерживают своих клиентов в любых обстоятельствах.

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