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  1. У світі

Французькі правоохоронці погрожують зірвати роботу аеропортів під час Олімпіади, якщо не отримають премій

21:57, 18 січня 2024
Французька поліція організувала демонстрації в Парижі та інших містах з вимогою премій та гідних умов праці.
Французькі правоохоронці погрожують зірвати роботу аеропортів під час Олімпіади, якщо не отримають премій
Джерело фото: Главком
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Французька поліція погрожувала порушити нормальну роботу аеропортів під час Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, якщо їхні вимоги щодо премій та гідних умов праці не будуть враховані. Правоохоронці висловлюють свої вимоги під час демонстрацій у французькій столиці та інших містах, вимагаючи від Міністерства внутрішніх справ відповіді на їхні запити щодо «олімпійської премії» у розмірі 2000 євро та гарантій щодо «соціальних заходів», зокрема, догляду за дітьми влітку. Про це повідомляє Reuters.

«Ми будемо наводити страх, якщо вимоги не будуть виконані», - сказала адміністративний секретар профспілки «Альянс поліції» Шафія Бутара, коли десятки поліцейських провели демонстрацію і запалили сині фаєри перед будівлею мерії Парижа. «Будуть і більш жорсткі дії. Ми блокуватимемо аеропорти, щоб офіцери перевіряли паспорти не за три хвилини, а за 25. Тоді ви побачите, що бос аеропорту Парижа візьме телефон і зателефонує уряду», - додала вона.

Минулого тижня поліцейські організували парад на відкритих автобусах по Парижу, щоб закликати владу прискорити переговори щодо умов праці та оплати під час Олімпіади, яка проходитиме з 26 липня по 11 серпня. Олімпійські ігри, які відбудуться в середині національних свят, поставлять додатковий тиск на робочу силу Парижа, особливо з урахуванням підвищених загроз безпеці та нестачі кадрів у поліції, лікарнях та громадському транспорті.

Зблизька 30 000 поліцейських і солдатів будуть залучені для забезпечення безпеки під час церемонії відкриття 26 липня, коли очікується приблизно 500 000 глядачів, спостерігачів за тим, як спортсмени та делегації перетинають Сену. «Міністерство повинно зрозуміти, що ми – 13 профспілок», - сказав голова профспілки поліцейських криміналістів Мікаель Вінар.

«Ми служимо державі. Ми хочемо, щоб Олімпіада була успішною, але наша влада не прислухається до наших вимог. Вони повинні були передбачити, що, наприклад, будуть закриті дитячі садки», - додав він.

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