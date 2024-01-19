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  1. В Україні

Українці зможуть укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн: у МОЗ розповіли деталі

13:25, 19 січня 2024
Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.
Українці зможуть укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн: у МОЗ розповіли деталі
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В Україні вже цього року з'явиться можливість укласти декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це зможе зробити кожен охочий. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифровізації Марія Карчевич у коментарі «РБК-Україна».

Вона зазначила, що це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.

«Плануємо навесні цього року провести бета-тестування цієї функції: як зазвичай перед запуском великого проєкту, протестуємо його на меншій аудиторії. Подивимося, як це працюватиме. І далі будемо повноцінно виходити з запуском. Очікуємо, що це буде один із наших найбільших проєктів, бо потенційно нашими користувачами стануть понад 20 мільйонів пацієнтів», – пояснила Карчевич.

Також до минулого року у сімейних лікарів були певні обмеження щодо можливості набору пацієнтів і укладення з ними декларацій – коли лікарі досягали лімітів за кількістю декларацій, то не могли взяти нових пацієнтів. Ці обмеження були зняті. В тому числі їх скасували у зв'язку з тим, що в Україні велика кількість ВПО.

Дані про пацієнта зберігатимуться в eHealth – екосистемі відносин усіх учасників цифрового медичного середовища держави. Вона охоплює усі електронні системи, реєстри та сервіси, які функціонують у сфері охорони здоров’я України, зокрема й ЕСОЗ.

«Зараз у пацієнтів проблем з можливостями вибору сімейного лікаря бути не має. А коли запрацює можливість укладення декларації з сімейним лікарем онлайн, це значно спростить і зробить процес вибору лікаря і сам процес підписання декларацій більш доступним», – відзначила Карчевич.

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