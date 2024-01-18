Из Киева в Бучу и Гостомель планируют запустить трамвай

По словам Елены Шуляк, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск трамвайного сообщения к 2027 году.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киевской области планируют запустить трамвайное сообщение «Киев – Буча – Гостомель – Блиставица».

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, по решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск к 2027 году трамвайного сообщения «Киев – Буча – Гостомель – Блиставица».

Ожидается, что это снизит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути.

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