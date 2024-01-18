Из Киева в Бучу и Гостомель планируют запустить трамвай

В Киевской области планируют запустить трамвайное сообщение «Киев – Буча – Гостомель – Блиставица».
Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
По ее словам, по решению Киевского облсовета, программа комплексного восстановления Киевщины предусматривает запуск к 2027 году трамвайного сообщения «Киев – Буча – Гостомель – Блиставица».
Ожидается, что это снизит нагрузку маршрутных такси на автодорогу, что будет способствовать улучшению трафика на этом участке пути.
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