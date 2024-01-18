Почему украинские беженцы хотят вернуться домой: результаты опроса

По результатам опросов, 64% беженцев планируют вернуться в Украину.

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Две трети украинских беженцев, которые находятся за рубежом, выражают желание вернуться в Украину в будущем. По данным voxukraine.org, 64% тех, кто находится за границей, планируют вернуться, при этом большинство тех, кто уже сделал этот шаг, проявляют намерение остаться дома, а лишь 7% рассматривают возможность снова эмигрировать. Однако важно учитывать, что намерения могут меняться быстро, и решение вернуться может быть спонтанным.

По результатам опросов также выявлено, что 53% взрослых беженцев нашли работу за рубежом, причем 9% работают онлайн на украинские компании, а треть работает офлайн в стране пребывания. Отмечено, что почти 80% из них считают свою работу за рубежом менее квалифицированной, чем в Украине.

Относительно детей школьного возраста, около половины из них, кроме обучения в иностранной школе, посещают украинскую школу онлайн. Отмечено, что для некоторых украинская школа онлайн стала единственной формой обучения.

Результаты опросов показывают, что среди факторов, влияющих на решение вернуться, важными являются тоска по семье и дому, желание, чтобы дети учились в Украине, лучшие возможности трудоустройства в Украине и наличие там недвижимости. Факторами выталкивания стали материальные трудности за рубежом.

По общим выводам, украинцы, находящиеся за рубежом, активно следят за событиями в Украине, участвуют в общественных мероприятиях, связанных с Украиной, и отмечаются как активы, которые могут приносить пользу во время восстановления.

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