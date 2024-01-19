В Киеве на экранах ТРЦ Gulliver будут ежедневно чтить память погибших Героев

В столице на экранах каждый день будут показывать видео о военных, отдавших свою жизнь, защищая Украину

Источник фото: «Мемориал»

В Киеве на экранах ТРЦ Gulliver каждый день будут показывать ролик о трех военных, отдавших свою жизнь, защищая Украину.

Это общий проект платформы памяти «Мемориал» и ТРЦ, который должен положить начало новой традиции чествования Героев. Видео каждый день будут транслировать в 19:00.

Каждое из них будет рассказывать о трех защитниках и защитницах из разных уголков Украины.

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