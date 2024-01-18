В Верховной Раде рассказали, почему в Украине сложно мобилизовать еще сотни тысяч граждан

Только на их экипировку и подготовку потребуется дополнительно более 300 млрд. гривен.

Источник фото - Facebook-страница Роксоланы Пидласы

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа в эфире телевизионного марафона «Единые новости» рассказала, почему трудно удовлетворить предложения военного командования относительно мобилизации.

«Если военные мобилизуют то количество людей, о котором они говорят, то только на обеспечение военнослужащих, даже без военной техники, необходимо более 300 млрд. гривен дополнительных расходов. Такого ресурса в нашем государственном бюджете пока нет. Все наши внутренние доходы – налоги, доходы от таможни, от приватизации, размещения облигаций внутреннего государственного займа, мы уже направляем на нужды обороны в полном объеме, то есть на 100%», – рассказала народный депутат.

Напомним, что в декабре Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что для проведения эффективных боевых действий в Украине необходимо мобилизовать 500 тыс. граждан.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.