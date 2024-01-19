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  1. В Украине

Как изменилась оплата налогов с введением интегрированной карточки: объяснение

07:38, 19 января 2024
Учет поступлений налогов осуществляется на основании информации из платежки.
Как изменилась оплата налогов с введением интегрированной карточки: объяснение
Источник фото: zak.tax.gov.ua
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Инструкция по безналичным расчетам в национальной валюте для пользователей платежных услуг теперь определяет реквизиты платежной инструкции. Это предусмотрено Постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 № 163, а также Порядком заполнения реквизита "Назначение платежа" при уплате (взыскании) налогов, сборов, пошлин, других платежей, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, внесении авансовых платежей (предоплаты), денежного залога, а также в случае их возврата. Этот порядок утвержден приказом Министерства финансов Украины от 22.03.2023 № 148. Об этом сообщает ГНС в Полтавской области.

Согласно нововведениям, учет поступлений налогов, сборов, других платежей, единого взноса, уплачиваемых на соответствующие бюджетные или небюджетные счета, теперь осуществляется с помощью интегрированной карточки плательщика. Эта информация получается из платежной инструкции и включает в себя дату и номер платежной инструкции, налоговый номер, IBAN счет плательщика, налоговый номер фактического плательщика, IBAN счет получателя (органа Казначейства) и сумму платежа.

Кроме того, предприятия с обособленными подразделениями или филиалами теперь должны указывать код плательщика (предприятия) и код фактического плательщика (обособленного подразделения или филиала) в платежной инструкции при уплате налогов, сборов, платежей и единого взноса за обособленные подразделения.

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