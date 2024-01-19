Украинки могут получить грант на открытие детсада на дому: какие условия

Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до $5 тысяч в гривневом эквиваленте.

Источник фото: Daiga Ellaby / Unsplash

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Международная организация труда вместе со Всеукраинским фондом «Шаг за шагом» запустили учебный проект для украинок «Детский садик на дому для детей раннего возраста».

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Цель инициативы – создание доступных услуг по уходу и развитию малышей.

К участию приглашают украинок от 18 до 54 лет, проживающих в Киевской и Житомирской областях. А также увлекаются уходом за детьми и мечтают открыть собственное детское заведение у себя дома.

В ходе конкурса отберут 30 участниц. Они пройдут учебный курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.

Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте.

Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны населению с ограниченными финансовыми возможностями.

Для участия нужно заполнить форму по ссылке. Дедлайн – 28 января 2024 года.

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