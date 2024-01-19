Будут судить водителя, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП в Киеве

В Киеве водитель в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой, водитель другого авто скончалась от полученных травм.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить водителя "Вольво", которого обвиняют в смертельной аварии, произошедшей в прошлом году. Жертвой ДТП стала пассажирка, которая позже скончалась в больнице от полученных травм. По результатам досудебного расследования следователи направили обвинительный акт в суд, а водитель "Вольво" может провести следующие десять лет за решеткой, - сообщает полиция Киева.

ДТП произошло в Голосеевском районе Киева осенью прошлого года и вызвало немедленную реакцию правоохранителей. Совместная работа следственно-оперативной группы, патрульных полицейских и медицинских работников привела к выявлению нетрезвого водителя "Вольво", который двигался по встречной полосе и столкнулся с автомобилем "Мазда". Оба водителя были госпитализированы с тяжелыми телесными повреждениями, но 31-летняя водитель "Мазды" позже скончалась от полученных травм.

В результате проведенных следственных действий и экспертиз установлено, что водитель "Вольво" двигался в состоянии алкогольного опьянения. Он был уведомлен о подозрении в совершении преступления, определенного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Во время досудебного расследования ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас дело передано к рассмотрению Голосеевскому районному суду столицы, где обвиняемому грозит заключение на срок от пяти до десяти лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

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