У Дії з’явилася нова військова облігація – яка ставка та коли виплата

Після закінчення терміну облігації на картку прийде сума вкладу та відсоток.

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У Дії представили нову військову облігацію – Керч. Перед цим ми писали, що у Дії запустили військові облігації – Залізний Порт, Асканія-Нова, Джанкой.

«Облігації — це підтримка економіки й армії та гарантований прибуток. Після закінчення терміну облігації отримаєте на картку суму вкладу + відсоток», - зазначили у Дії.

Коли виплати та яка дохідність:

Дата виплати: 15.10.2025

Ставка: від 18,00%

Щоб придбати нову облігацію, потрібно виконати наступні дії: зайти у застосунок — натиснути Військові облігації — обрати облігацію — підписати та оплатити.

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