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В Харькове построили первую подземную школу: до конца года за парты сядут 600 детей

20:30, 2 апреля 2024
В Харькове построили подземную школу в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.
В Харькове построили первую подземную школу: до конца года за парты сядут 600 детей
Источник фото: Харьковский Городской Совет
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В Харькове завершили строительство первой подземной школы, которая будет принимать учеников уже до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

"Помещение школы построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены. Набор учеников на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей", - отметил городской голова Игорь Терехов.

По словам городского головы, планируется построить аналогичные школы в разных районах города.

"Мы планируем продолжить строительство таких школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию", - подчеркнул Терехов.

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