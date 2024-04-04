Оприлюднено порядок проведення конкурсу з добору дисциплінарних інспекторів

У документі визначено етапи проведення конкурсу, умови проходження тестувань, ситуаційних завдань, співбесід, визначено правила поведінки під час проходження етапів конкурсу.

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Вища рада правосуддя оприлюднила «Порядок проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора».

Документ затвердила Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посад керівника служби дисциплінарних інспекторів та його заступника, дисциплінарного інспектора 2 квітня з метою встановлення та деталізації умов та правил проведення конкурсу.

У документі, зокрема, визначено етапи проведення конкурсу, умови проходження тестувань, ситуаційних завдань, співбесід, визначено правила поведінки під час проходження етапів конкурсу.

Також визначено порядок проведення перевірки на відповідність критерію доброчесності і встановленим для судді етичним стандартам, порядок затвердження переліку переможців.

У ВРП звертають увагу, що у розділі VІІІ «Перевірка на відповідність критерію доброчесності і встановленим для судді етичним стандартам» надано визначення таким термінам як незалежність, чесність, неупередженість, непідкупність, сумлінність, дотримання етичних норм у професійній діяльності та особистому житті, майнова доброчесність.

Крім цього, Комісія у розділі ІХ «Співбесіда із Кандидатами» роз’яснила, що є показниками критерію професійної компетентності.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», всього документи на участі у конкурсі подали 415 кандидатів.

Зокрема, на 24 посади дисциплінарних інспекторів претендують 389 кандидатів. З них, виключно на посаду інспектора – 274 кандидати.

«Судово-юридична газета» також повідомляла, як саме буде відбуватися конкурс та які етапи передбачені під час проведення конкурсу.

Нагадаємо, що конкурс на посади керівника Служби дисциплінарних інспекторів, його заступника та 24 дисциплінарних інспекторів було оголошено 19 грудня 2023 року.

Додамо, конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року.

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