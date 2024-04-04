У Польщі українських дітей-біженців зобов'яжуть піти до місцевих шкіл

У Польщі діти біженців з України повинні будуть з 1 вересня цього року піти до місцевих шкіл.

У Польщі з вересня 2024 року всі українські діти, які перебувають у країні через війну, мають обов'язково ходити до місцевих шкіл. Цей законопроєкт розробляється Міністерством освіти Польщі і вже знаходиться на завершальному етапі, повідомила заступниця міністра Йоанна Муха, передає "Радіо Свобода".

Вона зазначила, що після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, виявилося, що в Польщі близько 50-60 тисяч українських дітей не мають доступу до польської системи освіти. Ця цифра виявилася набагато меншою, ніж ту, що повідомляли раніше неурядові організації.

"Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі", – повідомила Йоанна Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також повідомляється, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

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