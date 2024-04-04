У Харкові через російські обстріли була тимчасово знеструмлена ядерна установка

Ядерна установка «Джерело нейтронів» під час російського обстрілу була знеструмлена, проте фахівці вчасно відновили енергозабезпечення.

Джерело фото: umoloda.kyiv.ua

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів, заснована на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів» (ЯПУ «Джерело нейтронів»), внаслідок обстрілу міста Харкова військами російської федерації, о 8:30 ранку сьогодні втратила зовнішнє електропостачання. Про це повідомляє експлуатуюча організація Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

За даними державної інспекції ядерного регулювання України, аварійна ситуація була врегульована швидко, і система аварійного енергозабезпечення активувалася в штатному режимі. Аварійні дизель-генератори були включені для забезпечення необхідної електроенергії. За оцінками інспекції, радіаційна обстановка на території майданчика залишалася під контролем і не виходила за межі норми.

Ядерна установка «Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових та прикладних досліджень. Втрата електропостачання сталася через обстріл міста Харкова військами російської федерації. Цю інформацію підтвердила Державна інспекція ядерного регулювання України.

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