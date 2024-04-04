В Харькове из-за российских обстрелов была временно обесточена ядерная установка

Ядерная установка «Источник нейтронов» во время российского обстрела была обесточена, однако специалисты вовремя восстановили энергообеспечение.

Источник фото: umoloda.kyiv.ua

Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанная на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов"), в результате обстрела города Харькова войсками российской федерации, в 8:30 утра сегодня потеряла внешнее электроснабжение. Об этом сообщает эксплуатирующая организация Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт".

По данным государственной инспекции ядерного регулирования Украины, аварийная ситуация была урегулирована быстро, и система аварийного энергообеспечения активировалась в штатном режиме. Аварийные дизель-генераторы были включены для обеспечения необходимой электроэнергии. По оценкам инспекции, радиационная обстановка на территории площадки оставалась под контролем и не выходила за пределы нормы.

Ядерная установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований. Потеря электроснабжения произошла из-за обстрела города Харькова войсками российской федерации. Эту информацию подтвердила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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