Продавали несуществующие автомобили военнослужащим: в Житомире будут судить злоумышленников

Мошенники обещали военным пригнать из-за границы «бюджетные» авто, к тому же при условии частичной оплаты.

Иллюстративное фото \ Источник: loda.gov.ua

В Житомире будут судить злоумышленников, продававших несуществующие авто военнослужащим Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Прокурор Житомирской областной прокуратуры направил в суд обвинительный акт в отношении преступной группировки по факту завладения чужим имуществом (мошенничество), совершенного повторно, в больших размерах, что нанесло значительный ущерб потерпевшим (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 УК Украины).

Отмечается, что группировку мошенников в составе житомирянина и еще одного мужчину организовала ранее судимая жительница Киевской области.

Объектами своих незаконных сделок выбирали военнослужащих, нуждавшихся в автомобилях для фронта. Связывались с ними и обещали пригнать из-за границы «бюджетные» авто, к тому же при условии частичной оплаты.

Уверяли защитников, что понимают неотложность транспорта на передовой и обещали скорую доставку.

Таким мошенническим способом получили от двух пострадавших по 5 тысяч долларов и сразу прекратили с ними общение, поскольку никаких автомобилей с самого начала и не собирались поставлять.

Преступную группировку обвиняют еще в одной «разновидности» мошенничества, касающейся военнообязанных мужчин. Им дельцы обещали в военных билетах «организовать» отметки о непригодности к службе в ВСУ. А это, в свою очередь, дало бы возможность уклоняющимся избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь границу Украины.

На одном из «клиентов» преступная схема потерпела крах. В октябре прошлого года, при получении от уклониста 4 тысячи долларов их разоблачили.

В общей сложности мошенническая «триада» незаконно завладела чужими средствами на сумму 365 тыс. грн.

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