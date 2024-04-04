Продавали неіснуючі автомобілі військовослужбовцям: у Житомирі судитимуть зловмисників

Шахраї обіцяли військовим пригнати з-за кордону «бюджетні» авто, до того ж, за умови часткової оплати.

Ілюстративне фото \ Джерело: loda.gov.ua

У Житомирі судитимуть зловмисників, які продавали неіснуючі авто військовослужбовцям Збройних сил України. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Зазначається, що угруповання шахраїв у складі житомирянина та ще одного чоловіка організувала раніше судима жителька Київщини.

Об’єктами своїх незаконних оборудок обирали військовослужбовців, які мали потребу в автомобілях для фронту. Зв’язувалися з ними та обіцяли пригнати з-за кордону «бюджетні» авто, до того ж, за умови часткової оплати.

Запевняли захисників, що розуміють нагальність транспорту на передовій та обіцяли швидку доставку.

У такий шахрайський спосіб одержали від двох потерпілих по 5 тисяч доларів і відразу припинили з ними спілкування, оскільки ніяких автівок від початку і не збиралися поставляти.

Злочинне угруповання обвинувачують ще в одному «різновиді» шахрайства, яке стосується військовозобов’язаних чоловіків. Їм ділки обіцяли у військових квитках «організувати» відмітки про непридатність до служби у ЗСУ. А це, у свою чергу, дало б можливість ухилянтам уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути кордон України.

На одному з «клієнтів» злочинна схема зазнала краху. У жовтні минулого року, під час одержання від ухилянта 4 тисяч доларів їх викрили.

Загалом шахрайська «тріада» незаконно заволоділа чужими коштами на суму 365 тис. грн.

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