Практика судів
  1. В Україні

Продавали неіснуючі автомобілі військовослужбовцям: у Житомирі судитимуть зловмисників

22:59, 4 квітня 2024
Шахраї обіцяли військовим пригнати з-за кордону «бюджетні» авто, до того ж, за умови часткової оплати.
Продавали неіснуючі автомобілі військовослужбовцям: у Житомирі судитимуть зловмисників
Ілюстративне фото \ Джерело: loda.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі судитимуть зловмисників, які продавали неіснуючі авто військовослужбовцям Збройних сил України. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно злочинного угруповання за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство), вчиненого повторно, у великих розмірах, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України).

Зазначається, що угруповання шахраїв у складі житомирянина та ще одного чоловіка організувала раніше судима жителька Київщини.

Об’єктами своїх незаконних оборудок обирали військовослужбовців, які мали потребу в автомобілях для фронту. Зв’язувалися з ними та обіцяли пригнати з-за кордону «бюджетні» авто, до того ж, за умови часткової оплати.

Запевняли захисників, що розуміють нагальність транспорту на передовій та обіцяли швидку доставку.

У такий шахрайський спосіб одержали від двох потерпілих по 5 тисяч доларів і відразу припинили з ними спілкування, оскільки ніяких автівок від початку і не збиралися поставляти.

 Злочинне угруповання обвинувачують ще в одному «різновиді» шахрайства, яке стосується військовозобов’язаних чоловіків. Їм ділки обіцяли у військових квитках «організувати» відмітки про непридатність до служби у ЗСУ. А це, у свою чергу, дало б можливість ухилянтам уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути кордон України.

На одному з «клієнтів» злочинна схема зазнала краху. У жовтні минулого року, під час одержання від ухилянта 4 тисяч доларів їх викрили.

 Загалом шахрайська «тріада» незаконно заволоділа чужими коштами на суму 365 тис. грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний кабінет створять на кожного військовозобов’язаного – Міноборони

Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року – його створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися.

Конкурсна комісія буде шукати нового члена ВККС замість Романа Ігнатова

До ВККС оголосять конкурс на вакансію після звільнення Романа Ігнатова, який був головою Комісії.

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних – прямий ефір на Право ТВ

4 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Зміни до військового обліку: нові правила ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. Переогляд обмежено придатних. Які наслідки прийняття цих новацій та в чому полягають ризики порушення прав громадян?».

Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах – опитування щодо кандидатів в Президенти США

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51% відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38% у Байдена.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду