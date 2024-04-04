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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 18 суддів до місцевих судів

15:55, 4 квітня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 18 суддів до місцевих судів
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У четвер, 4 квітня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 18 суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

Догарєвої Ірини Олегівни – на посаду судді Арбузинського районного суду Миколаївської області;

Дорошенко Ганни Володимирівни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська;

Пасечнік Ольги Володимирівни  – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Приходько Оксани Григорівни – на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду;

Сухорукова Івана Миколайовича – на посаду судді Люботинського міського суду Харківської області;

Ярощук Оксани Володимирівни – на посаду судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Наумчука Вячеслава Адамовича – на посаду судді Лановецького районного суду Тернопільської області;

Озадовського Руслана Юрійовича – на посаду судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;

Якімця Тараса Ігоровича – на посаду судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області;

Антипенка Віктора Павловича – на посаду судді Рокитнянського районного суду Київської області;

Завгороднього Євгена Вікторовича – на посаду судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя;

Блажко Уляни Віталіївни – на посаду судді Заводського районного суду міста Запоріжжя;

Гуменюк Галини Михайлівни – на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Чуб Ксенії Володимирівни – на посаду судді Диканського районного суду Полтавської області;

Шевчук Ольги Іванівни – на посаду судді Господарського суду Хмельницької області;

Кічули Василя Михайловича – на посаду судді Новоодеського районного суду Миколаївської області;

Пилипчука Миколи Миколайовича – на посаду судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області;

Солдатової Тетяни Миколаївни – на посаду судді Згурівського районного суду Київської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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