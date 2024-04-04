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В Польше украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы

15:59, 4 апреля 2024
В Польше дети беженцев из Украины должны будут с 1 сентября этого года пойти в местные школы.
В Польше украинских детей-беженцев обяжут пойти в местные школы
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В Польше с сентября 2024 года все украинские дети, которые находятся в стране из-за войны, должны обязательно ходить в местные школы. Этот законопроект разрабатывается Министерством образования Польши и уже находится на завершающем этапе, сообщила заместитель министра Йоанна Муха, передает "Радио Свобода".

Она отметила, что после межправительственных консультаций с украинскими коллегами, которые прошли в Варшаве 28 марта, оказалось, что в Польше около 50-60 тысяч украинских детей не имеют доступа к польской системе образования. Эта цифра оказалась намного меньше, чем сообщали ранее неправительственные организации.

"Украинская сторона очень заинтересована в том, чтобы обязанность посещать польские школы украинскими детьми была внедрена. Со своей стороны они предлагают сотрудничество и мы воспользуемся этим предложением. Большая часть этой программы уже готова, ждем согласования закона и тогда официально проинформируем о деталях ", – сообщила Иоанна Муха.

Предварительно известно, что для детей в польских школах введут специальные уроки украинского языка. Для этого трудоустроят учителей из Украины, для них предложат упрощенную процедуру нострификации дипломов.

Также сообщается, что украинские дети будут обучать европейской интеграции. В министерстве образования считают, что эти знания им пригодятся в свете будущего вступления Украины в Европейский союз.

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