На Житомирщині чоловік застрелив 7-річну дитину та дружину і сам скоїв самогубство

На Житомирщині загинула ціла родина.

У четвер, 2 травня, у селі Поліське на Житомирщині у приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини. Про це повідомив офіційний сайт поліції Житомирської області.

Як зазначили у поліції, чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою.

Правоохоронці встановили, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення.

«Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство», - заявили у поліції.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини. Призначено низку експертиз.

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