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В Житомирской области мужчина застрелил 7-летнего ребенка и жену и сам совершил самоубийство

19:17, 2 мая 2024
В Житомирской области погибла целая семья.
В Житомирской области мужчина застрелил 7-летнего ребенка и жену и сам совершил самоубийство
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В четверг, 2 мая, в селе Полесское Житомирской области в частном доме были обнаружены тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка. Об этом сообщил официальный сайт полиции Житомирской области.

Как отметили в полиции, мужчина должен был заступить на посуточное дежурство, но на службу не явился и на звонки не отвечал. Навестив его по месту жительства, коллеги обнаружили семью мертвой.

Правоохранители установили, что смерть 7-летней девочки, 43-летней женщины и 43-летнего мужчины наступила в результате огнестрельного ранения.

«Одна из версий происшествия: мужчина выстрелил в ребенка и женщину, а затем совершил самоубийство», - заявили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства по п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство двух или более человек и малолетнего ребенка. Назначен ряд экспертиз.

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