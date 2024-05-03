В повестке должна стоять подпись лица, которому она предназначена – суд отменил постановление начальника ТЦК о привлечении к ответственности за неявку в ТЦК

Для установления состава правонарушения по статье 210-1 КУоАП по неявке в ТЦК повестка о вызове должна быть подписана получателем.

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Нормы пока еще действующего законодательства требуют, чтобы повестка была вручена лично и подписана лицом, которому она назначена. Об этом в своем решении от 5 марта 2024 года по делу 759/21944/23 указал Святошинский районный суд Киева.

Форма расписки и ее содержание определены в Приложении 11 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 №1487, согласно которому повестка имеет отрывную часть расписки о том, что повестка о вызове в определенное время в соответствующий районный (городской) ТЦК, полученная определенным гражданином с удостоверением его личной подписью. Иные формы приглашения, уведомления о необходимости явки в ТЦК законодателем не установлены.

В случае отказа от подписания повестки должностным лицом ТЦК в присутствии свидетелей составляется акт об отказе от получения.

Обставини справи

Отже, у листопаді 2023 року до Святошинського районного суду Києва звернувся військовозобов`язаний, який вказав, що начальник ТЦК виніс постанову, відповідно до мотивуючої частини якої встановив, що позивач, 1988 року народження, оповіщений 26.10.2023 та викликаний до ТЦК на 28.10.2023 для призову на військову службу за мобілізацією, але відмовився від отримання повістки.

Враховуючи те, що позивач скоїв адміністративне правопорушення, що передбачене ст. 210-1 КУпАП, відповідач постановив накласти на позивача штраф у сумі 5100 грн.

Оскаржуваній постанові передувало те, що позивач має фактично відстрочку від мобілізації до 24.11.2023, тобто має бронювання на підставі наказу Міністерства економіки України від 25.05.2023, повідомлення про бронювання військовозобов`язаного, витягу з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов`язаного, який працює на посаді заступника директора філії в АТ «Укрпошта».

У зв`язку з цим та необхідністю в подальшому продовжити відстрочку від мобілізації, позивачем в жовтні місяці в черговому порядку пройдено військово-лікарську комісію та подано заяву про уточнення в військовому квитку військово-облікової спеціальності у зв`язку зі зміною лише номеру військово-облікової спеціальності.

Після проходження ВЛК відповідачем без будь-яких пояснень було здійснено спробу вручення повістки, на що позивач написав письмову заяву, що має відстрочку від мобілізації. Проте відповідач на це ніяким чином не відредагував та в подальшому склав оскаржувану постанову.

Що вирішив суд

Судом встановлені наступні фактичні обставини. Позивач є військовозобов`язаним та перебуває на обліку у ТЦК, визнаний придатним до військової служби.

26.10.2023 йому було повідомлено про розгляд адміністративної справи, але позивач не погодився і повідомив, що йому потрібен час для підготовки до розгляду, внаслідок чого 27.10.2023 йому вручено повідомлення про виклик його на 30.10.2023 до ТЦК, яке він отримав під особистий підпис 27.10.2023.

Позивач був викликаний на 28.10.2023 до ТЦК для призову на військову службу за мобілізацією, але в зазначений час та день не з`явився, причин неприбуття не повідомив, що підтверджується рапортом офіцера мобілізаційного відділення.

Від отримання повістки позивач відмовився, про що було складно акт та зачитана повістка вголос при свідках, в той же день позивач написав заяву власноруч, про те що, він відмовляється від отримання повістки.

30.10.2023 за справою про адміністративне правопорушення була винесена постанова та накладено стягнення у вигляді штрафу 5100 грн.

Судом встановлено, що відповідно до Наказу Міністерства оборони №317 від 07.09.2020 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців», військово-облікової спеціальності 849244А, за якою заброньований позивач, виключена з обліку спеціальностей, які підлягають бронюванню.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до наказу Мінекономіки від 25.05.2023 року позивачу було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на 6 місяців до 24.11.2023 року.

Як вказав суд, виходячи з правових норм, в контексті спірних правовідносин, визначальним для кваліфікації дій позивача як порушення правил військового обліку, є факт його неявки до ТЦК 28.10.2023 о 8 годині за повісткою від 26.10.2023.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що норми діючого законодавства вимагають, щоб повістка була вручена особисто і підписана особою, якій вона призначена.

Форма розписки та її зміст визначені в Додатку 11 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року №1487, згідно з яким повістка має відривну частину розписку про те, що повістка про виклик у визначений час до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, одержана певним громадянином із засвідченням його особистим підписом.

Інші форми запрошення, сповіщення про необхідність явки до ТЦК законодавцем не встановлені.

У разі відмови від підписання повістки посадовою особою ТЦК у присутності свідків складається акт про відмову від отримання.

Як вбачається з матеріалів справи, повістка від 28.10.2023 на ім`я позивача не містить підпису останнього про її отримання.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що відповідачем не доведено в установленому порядку наявності в діях позивача обов`язку явки до ТЦК на 8 годину 28.10.2023, а відтак, і складу правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 статті 210-1 КУпАП.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до наказу Мінекономіки від 25.05.2023 року позивачу було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на шість місяців до 24.11.2023.

Відтак, оскаржувана постанова прийнята не в спосіб, який передбачений нормами КУпАП, оскільки має місце порушення норм процесуального права при її винесенні.

Усі наведені вище обставини є підставою для визнання протиправною постанови про накладення адміністративного стягнення від 30.10.2023, у зв`язку з чим позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Отже, суд адміністративний позов чоловіка про скасування постанови про притягнення до адміністративної відповідальності задовольнив. Постанову про накладення адміністративного стягнення визнав протиправною та скасував.

Наразі справу переглядає апеляційний адміністративний суд.

Зауважимо, що новий закон про мобілізацію встановлює нові вимоги до повістки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що апеляційний адмінсуд скасував постанову ТЦК про притягнення чоловіка до відповідальності за неповідомлення в 7-денний строк ТЦК про зміну персональних даних.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Шостий апеляційний адмінсуд вказав у своєму рішенні, що сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК.

Також ми писали, що Верховна Рада збирається заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення стосовно мобілізації та військового обліку, прийнявши законопроект №7033-д.

Автор: Наталья Мамченко

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