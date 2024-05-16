Практика судів
  1. В Україні

У Києві та частині областей увечері повернуться стабілізаційні відключення світла

16:18, 16 травня 2024
З 16:00 за вказівкою Укренерго знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень.
У Києві та частині областей увечері повернуться стабілізаційні відключення світла
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 16 травня 2024 року з 16:00 у Києві та області енергетики знову застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Також відключення світла заплановані у столиці, на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпровщині.

 «На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою.  З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень», – повідомили в ДТЕК.

Як ми писали, в Києві 16 травня немає світла, а дізнатися про графіки на сайті YASNO неможливо, тому що сайт не працює.

Нагадаємо, у Києві тепер у разі застосування графіків відключення світла буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський ветував закон, яким депутати пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Суд виніс перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК

Суд виніс вирок жінці-медику за статтею 337 Кримінального кодексу, яка окремо встановлює відповідальність за ухилення від військового обліку.

Особи, які супроводжують людей з інвалідністю, не повинні будуть пред’являти військовий квиток на кордоні – Прикордонна служба

Особи з інвалідністю та ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, або міжнародні перевезення вантажів та пасажирів не повинні будуть показувати військово-обліковий документ, заявили в ДПСУ.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Мінекономіки скасувало наказ про бронювання працівників Favbet і Glovo, а сам порядок бронювання змінять

Як повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, Мінцифри визнало їх критично важливими на підставі трьох із семи критеріїв – відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва