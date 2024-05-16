У Києві та частині областей увечері повернуться стабілізаційні відключення світла

З 16:00 за вказівкою Укренерго знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень.

Увечері 16 травня 2024 року з 16:00 у Києві та області енергетики знову застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Також відключення світла заплановані у столиці, на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпровщині.

«На жаль, ситуація в енергосистемі залишається важкою. З 16:00 за вказівкою Укренерго знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень», – повідомили в ДТЕК.

Як ми писали, в Києві 16 травня немає світла, а дізнатися про графіки на сайті YASNO неможливо, тому що сайт не працює.

Нагадаємо, у Києві тепер у разі застосування графіків відключення світла буде шість груп споживачів, а не три, як було раніше.

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