Facebook та Instagram загрожує розслідування ЄС щодо ризиків для безпеки дітей

Єврокомісія розпочала розслідування стосовно Facebook та Instagram на доступ дітям до неприпустимого контенту.

Регуляторні органи ЄС заявили, що проводитимуть розслідування щодо соціальних мереж Facebook та Instagram щодо можливих порушень правил онлайн-контенту та безпеки дітей. ЄС погрожує компаніям великими штрафами. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новим Законом Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який набув чинності минулого року, технічні компанії зобов'язані більше уваги приділяти боротьбі з незаконним та шкідливим вмістом на своїх платформах.

Європейська комісія вирішила розпочати поглиблене розслідування стосовно Facebook та Instagram через занепокоєння, що ці платформи можуть не належним чином враховувати ризики для дітей. Meta, власник обох соціальних мереж, вже надав звіт про оцінку ризиків у вересні.

У заяві виконавчого органу ЄС йдеться про те, що існуючі системи Facebook і Instagram, включаючи їхні алгоритми, можуть сприяти формуванню поведінкових залежностей серед дітей та створювати ризики, включаючи доступ до неприпустимого контенту.

Представники Meta заявили, що вже мають ряд інструментів онлайн-захисту для дітей та молоді. Компанія підкреслила свою готовність поділитися деталями своєї роботи з Європейською комісією.

Зазначається, що Meta вже перебуває під прицілом ЄС через питання дезінформації в мережі, що стало ключовою проблемою перед виборами до Європарламенту наступного місяця. Порушення Закону про цифрові послуги може призвести до суттєвих штрафів, які можуть становити до 6% річного світового обороту компанії.

Раніше Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через російську дезінформацію.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄС напередодні виборів запросив у Meta інформацію про алгоритми Facebook, за якими він застосовує «тіньовий бан».

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