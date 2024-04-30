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Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через російську дезінформацію

16:59, 30 квітня 2024
Facebook та Instagram потрапили під розслідування ЄС через недостатню протидію дезінформації рф.
Єврокомісія почала розслідування щодо Facebook та Instagram через російську дезінформацію
Джерело фото: WordStream
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Європейська комісія розпочала перевірку соціальних мереж Facebook та Instagram, що належать Meta, у зв'язку з підозрою в недостатній протидії російській дезінформації. Про це повідомляє Politico.

За даними Єврокомісії, Facebook та Instagram можуть порушувати вимоги щодо обмеження поширення неправдивої інформації та скоординованих іноземних маніпуляцій, передбачених Законом про цифрові послуги (DSA), що діє в ЄС. Також компанія недостатньо обмежує поширення оманливої реклами, дезінформаційних кампаній та скоординованих ботоферм.

У разі виявлення порушень Meta може бути оштрафована на суму до 6% від річного доходу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що комісія створила інструменти для захисту європейських громадян від дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн, і якщо виникають підозри щодо порушень правил, вони діють.

«Комісія створила засоби для захисту європейських громадян від цілеспрямованої дезінформації та маніпуляцій з боку третіх країн. Якщо ми підозрюємо порушення правил, ми діємо», - сказала президентка Єврокомісії.

У відповідь на ці звинувачення прессекретар Meta Бен Волтерс, посилаючись на попередні заяви про роботу компанії з боротьби з російською дезінформацією, підкреслив, що Meta має добре налагоджений процес виявлення та зменшення ризиків на своїх платформах і з нетерпінням чекає на співпрацю з Європейською комісією.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ЄС напередодні виборів запросив у Meta інформацію про алгоритми Facebook, за якими він застосовує «тіньовий бан».

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