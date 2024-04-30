У Нацраді закликали припинити офіційну комунікацію в Telegram

Голова Нацради закликала українські держоргани припинити використання Telegram.

Джерело фото: nrada.gov.ua

На тлі блокування ботів української розвідки, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Ольга Герасим'юк закликала припинити офіційну комунікацію в Telegram. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати», – заявила Герасимʼюк.

Крім цього, голова Нацради зазначила, що їхня установа співпрацює з європейськими партнерами з метою включення Telegram до переліку цифрових платформ, які підлягають регулюванню та можуть бути оштрафовані у разі порушення законодавства.

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