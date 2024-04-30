У Києві відкрився рекрутинговий центр до ЗСУ

Ще один рекрутинговий центр до армії запрацював в Україні.

Джерело фото: armyinform.com.ua

У столиці України 30 квітня запрацював Центр рекрутингу до української армії. За словами заступниці міністра оборони Наталі Калмикової, до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів. Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів. Про це пише «Главком».

«До кінця весни плануємо відкрити декілька десятків таких центрів, де людина може обрати собі військову спеціальність», – зазначила Калмикова.

Керівник центру Петро Авраміч пояснив, що поява такого центру допомагає людині підібрати оптимальну спеціальність.

«Рекрутинг дозволяє оптимально обрати для людини і військову спеціальність і підрозділ. Вакантних посад багато. В основному це бойові спеціальності – інженерні, зв'язку, напрямок керування безпілотних комплексів», – зазначив Авраміч.

Як писала «Судово-юридична газета», українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи другі бонуси. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

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