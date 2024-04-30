Практика судів
  1. В Україні

У Києві відкрився рекрутинговий центр до ЗСУ

15:21, 30 квітня 2024
Ще один рекрутинговий центр до армії запрацював в Україні.
У Києві відкрився рекрутинговий центр до ЗСУ
Джерело фото: armyinform.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці України 30 квітня запрацював Центр рекрутингу до української армії. За словами заступниці міністра оборони Наталі Калмикової, до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів. Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів. Про це пише «Главком».

«До кінця весни плануємо відкрити декілька десятків таких центрів, де людина може обрати собі військову спеціальність», – зазначила Калмикова.

Керівник центру Петро Авраміч пояснив, що поява такого центру допомагає людині підібрати оптимальну спеціальність.

«Рекрутинг дозволяє оптимально обрати для людини і військову спеціальність і підрозділ. Вакантних посад багато. В основному це бойові спеціальності – інженерні, зв'язку, напрямок керування безпілотних комплексів», – зазначив Авраміч.

Як писала «Судово-юридична газета», українці, які захочуть вступити до ЗСУ, матимуть певні пільги та бонуси на покупку квартири чи другі бонуси. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін під час телемарафону.

Додамо, що Міністерство оборони України повідомило про новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних Сил.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК – рішення апеляційного адмінсуду

Колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним.

ВРП переглянула своє рішення і звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку, виконавши рішення ВС

Фактично Вища рада правосуддя переглянула своє попереднє рішення, яким звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України.

Чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову

Чиновників, які займаються експертизою нормативних актів, фактично прирівняли до осіб з інвалідністю у питання наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Право на повернення володільцю майна, з якого знято арешт, та право на оскарження рішення суду за результатами розгляду клопотання щодо вирішення долі речових доказів – позиція Об'єднаної палати ККС ВС

Слідчий суддя, скасувавши арешт автомобіля у закритому провадженні, ухвалив передати авто на потреби ЗСУ, апеляційний суд не став відкривати провадження за скаргою адвоката – що вирішила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду.

Адвокат з Ізраїлю оскаржив відмову у відкритті апеляційного провадження на окрему ухвалу через одночасне засвідчення ним документів як нотаріусом

Темпоральні гарантії допуску до правосуддя в Україні адвоката, який є громадянином Ізраїлю – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду